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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer yapılacak bölgeyi açıkladı, ayrılık kesinleşti!

14.12.2023 17:09 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da devre arasının yaklaşmasıyla transfer hareketliliği hız kazanırken, Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamayla transfer yapılacak bölgeyi açıkladı. İşte detaylar...

Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamada transfer yapılacak bölgeyi açıkladı.

Başkan Özbek, geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve eleştirilerin hedefindeki isim Angelino'nun bölgesi olan sol beki işaret ederken, "Çalışmalarımıza erkenden başladık. Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz" dedi.

AYRILIK KESİNLEŞTİ

Dursun Özbek'in sol bek alınacağını açıklamasının ardından Angelino'nun zorunlu satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve takıma veda edeceği de kesinleşmiş oldu.

"BU SORUYU KABUL ETMİYORUM"

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Özbek 'TFF'den memnun musunuz?' şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

"HALİT UMUT MELER KÜSMEMELİ"

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Halit Umut Meler'in hakemliği bırakmaması gerektiğini söyleyen Dursun Özbek "Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar." dedi.

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