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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 3. kez PFDK'ya sevk edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir kez daha PFDK'da! Son dakika haberine göre; olaylı derbinin ardından 2 kez PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son yaptığı açıklamaların ardından 3. kez PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 3. kez PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray Kulübü ve Başkan Mustafa Cengiz, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği''nce yapılan açıklama şöyle;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Galatasaray mustafa cengiz pfdk

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Takım
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Haysiyetsiz insanlari terbiye etmek cok zor. Tff adelet şamarini hunharca vurur insallah !!!
Kendini tutsa sevk edilmeyecek. Bir başkan amatörce davranmamalı.
bence federasyon bağımsız ve tarafsız olmadığını belgeledi ptt 1 lige indirin galatasaray ı mevzu kapansın amacınıza ulaşın
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