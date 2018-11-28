Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği ve Ali Dürüst için çarpıcı açıklamalar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde Kulüpler Birliği'nde yer alan 17 takımın, MHK'nın Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını geri çekmesiyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz, "Kulüpler Birliği kararını biz de internetten öğrendik. Böyle bir şeye ihtimal vermedik, dedikodu sandık. Biz ülkemizi temsil ediyoruz, bazılarına göre etmiyoruz. Galatasaray ve diğer takımlara Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi şaşırttı. Bildiriyi gördük ve okuduğumuzda içeriğiyle uyuşmadığımızı gördük. Bildiri TFF'ye yönelik bir bildiri ve özünde bizim de karşı olduğumuz noktalar. Biz, VAR uygulamasına karşı çıktık. Biz VAR uygulamasında hakemlerin IFAB'in 2. maddesine göre gitmesini istedik, bu diğer takımların da lehine. VAR ile hakemler arasındaki görüşmelerin açıklanmasını istedik" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Kulüpler Birliği başkanını aradım ve kendisinin haberi olmadığını söyledi. İki vekili aradım, kendilerinin haberi olmadığını ve Anadolu takımlarının böyle bir fikri olduğunu söyledi. 'Biz niye aranmadık?' dedim, 'Başkanım sizi arayacaklardı' dedi. Neden bizi aramadınız? Biz de imza atardık, içindeki birçok ifadeye katılıyoruz. İstifasını geri alan Ali Dürüst'ün kararlarıyla bir ilgimiz olmadığı gibi, onaylamıyoruz da. Bir gün kala maçın Kayseri'ye alınmasına isyan etmeden Kulüpler Birliği, nedense bazı hakemlerin dinlendirilmesine karşı çıkıyor" açıklamasını yaptı.