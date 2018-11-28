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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği ve Ali Dürüst için çarpıcı açıklamalar

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.11.2018 20:21 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde Kulüpler Birliği'ne sert sözlerle yüklendi. Mustafa Cengiz, TFF'den öncesi istifa eden ancak daha sonra 'Galatasaray'ın haklarını korumak için görevimin başındayım' açıklaması yapan Ali Dürüst için de "Galatasaray'ın ne hakkını savunacakmış? Buna sonuna kadar karşıyım" ifadesini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği ve Ali Dürüst için çarpıcı açıklamalar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde Kulüpler Birliği'nde yer alan 17 takımın, MHK'nın Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını geri çekmesiyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz, "Kulüpler Birliği kararını biz de internetten öğrendik. Böyle bir şeye ihtimal vermedik, dedikodu sandık. Biz ülkemizi temsil ediyoruz, bazılarına göre etmiyoruz. Galatasaray ve diğer takımlara Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi şaşırttı. Bildiriyi gördük ve okuduğumuzda içeriğiyle uyuşmadığımızı gördük. Bildiri TFF'ye yönelik bir bildiri ve özünde bizim de karşı olduğumuz noktalar. Biz, VAR uygulamasına karşı çıktık. Biz VAR uygulamasında hakemlerin IFAB'in 2. maddesine göre gitmesini istedik, bu diğer takımların da lehine. VAR ile hakemler arasındaki görüşmelerin açıklanmasını istedik" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Kulüpler Birliği başkanını aradım ve kendisinin haberi olmadığını söyledi. İki vekili aradım, kendilerinin haberi olmadığını ve Anadolu takımlarının böyle bir fikri olduğunu söyledi. 'Biz niye aranmadık?' dedim, 'Başkanım sizi arayacaklardı' dedi. Neden bizi aramadınız? Biz de imza atardık, içindeki birçok ifadeye katılıyoruz. İstifasını geri alan Ali Dürüst'ün kararlarıyla bir ilgimiz olmadığı gibi, onaylamıyoruz da. Bir gün kala maçın Kayseri'ye alınmasına isyan etmeden Kulüpler Birliği, nedense bazı hakemlerin dinlendirilmesine karşı çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Mustafa Cengiz ayrıca "Bazı hakemlerimiz 2015-2016 yılından beri bazı takımların maçlarına verilmiyor. İlk defa Galatasaray bazı hakemlerin verilmemesini talep ettiğinde, bir takım güçler harekete geçti. Çok şaşkınım. Anadolu kulüplerinin başkanları baskı yapıldığını söyledi. Anadolu kulüpleri Ali Dürüst'ün açıklamasına tepki verdiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Ali Dürüst ile ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Ali Dürüst, Galatasaray'ın ne hakkını savunacakmış? Buna sonuna kadar karşıyım. Gerek UEFA süreci, gerek diğer süreçler Galatasaray'ın kendi gücüyle yürümektedir. Öyle derin, merin değil. Veremeyeceğimiz hesap yok. Alnımız açık. Galatasaray'a sinsice tuzaklar kurmak ve Galatasaray'ı ötekileştirmeye çalışmak Türkiye'ye ihanettir! Spor kardeşliktir, barıştır. Ülkemiz zor durumda, bir takım oyunlara gelmeyin. Toplumsal kargaşa kimlerin işine yarar, lütfen düşünün" dedi.

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