SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacak.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi!

Galatasaray'da koronavirüs testleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta bulgulara rastlanmasından sonra tüm takım ve personeller olarak koronavirüs testine girmeye karar veren sarı kırmızılılarda hareketli saatler yaşanıyor.

BAŞKAN TESTE GİRDİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.

Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler.
Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvururken, Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı ve bu sürede koronovirüs testi sonuçlarını da hastanede bekleyeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılarından Kançal ise hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derbide basın toplantısına giren gazetecilere koronavirüs testi yapılacak!

Derbideki gazetecilere koronavirüs testi!

Muslera'dan koronavirüs açıklaması!

Muslera'dan koronavirüs sözleri! "Yanlış anlaşıldım"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi!

G.Saray Başkanı Cengiz koronavirüs testinde!

Fatih Terim'in kaldığı hastaneden açıklama!

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Hikmet Karaman’dan Terim’e geçmiş olsun mesajı

Hikmet Karaman’dan Terim’e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.