Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz UEFA'nın ceza kararını değerlendirdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın verdiği cezayı değerlendirdi. beIN SPORTS'a konuşan Mustafa Cengiz, men cezası verilmemesi konusunda UEFA'yı ikna ettiklerini söylerken transfer çalışmalarına da değindi. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları; UEFA'ya ilk gittiğimizde yüzümüze tokat gibi vurulan bir söz vardı. Daha önce UEFA'ta taahhüt ettiğimiz miktar üç yılda toplam 5 Milyon Euro cezaymış. Oysa bizim net zararımız 147 Milyon Euro olarak oluşmuş. 28 kat taahhütümüzü aştık. Ben de UEFA olsam, men cezası ile söze başlardım. Galatasaray için milat diyemeyeceğim ama çok önemli bir gün. Daha doğrusu UEFA tarihinde bir yapılandırma anlaşması bir takımla üst üste 2. kez yapılıyor. Şükür ki, Türkiye'deki en yetkili ağızların ve ilk görüşmemizde UEFA'nın kibarca ifade ettiği "men" cezasının olmaması için UEFA'yı ikna ettik. Biz asla moralimizi bozmadık ve bu 4 ay içerisinde UEFA ile sürekli görüştük ve UEFA yetkilileri bizim verdiğimiz sözlerimizi tuttuğumuzu net olarak gördü. Cezayı 2 milyon euro taksitlerle 3 yılda ödeyeceğiz. En kötü durumda verdiği ceza %7 bile değil. %6. Müthiş bir şey.

"BİZE 'EN SORUNLU KULÜP SİZSİNİZ' DEDİLER" Anadolu terimiyle söylüyorum; biz fıstığı bulduk, fıstığın yeşilini istiyoruz. Biz masaya oturduğumuzda 'Galatasaray çok büyük camia ama mali açıdan en sorunlu kulüpsünüz.' sözlerini duyduk. Bizim son haftada Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımız belli oldu. O anda bile görüşüyorduk UEFA ile. En az 35 milyon euro net gelir elde edeceğimizi UEFA biliyordu. Gruplarda ortalama bir puanla çıkarsak 60-65 milyon euro'lara UEFA bizden çok daha iyi biliyordu. Önümüzdeki yıl maksimum 20 milyon euro zarar edebiliriz. Sonraki sezon 10 milyon euro ve anlaşmanın son yılında ise zararı sıfıra gelmek zorundayız. Eğer bu anlaşmaya uymazsak 3 milyon euro daha ceza gelecek. TRANSFER ÇALIŞMALARI Fatih hoca, scout ekibiyle birlikte çok sağlıklı adımlar atıyor. Fatih hoca da, biz de, har vurup harman savuran bir anlayışın içine girmeyiz. Galatasaray bir dünya markasıdır ve olması gereken yer hep Şampiyonlar Ligi'dir. Bu nedenle transferle alakalı ben bir isim maalesef söyleyemem.