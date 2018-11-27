Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilirken, sarı-kırmızılı ekibin ise 'saha olayları' nedeniyle sevkine karar verildi.

Ayrıca Galatasaraylı oyuncu Serdar Aziz ise aynı karşılaşmada 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle disipline sevk edildi.

Öte yandan Beşiktaş ve Trabzonspor da Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan karşılaşmalardaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edilen kulüplerden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce açıklanan PFDK sevkleri şu şekilde:

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 14/2. maddeleri uyarınca ve 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,