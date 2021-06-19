Galatasaray Kulübü başkanını seçiyor

Galatasaray camiasının aylardır merakla beklediği ‘Yeni başkan kim olacak?’ sorusunun cevabı bugün belli olacak. Sarı kırmızılı kulübün üyeleri, bugün yapılacak seçimli olağan genel kurulda Galatasaray’ın 38. başkanını seçecek.

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI! 5 SAAT SÜRECEK

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen seçimde oy verme işlemi saat 10.00’da başladı. Oy verme işlemi saat 15.00’te sona erecek. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray’da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy istiyor.

30 SANDIKTA OY KULLANILIYOR

Seçimde Öztürk mor, Özdemir sarı, Hamamcıoğlu yeşil, Elmas kırmızı, Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak. Bugünkü seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi’ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oy atıyor. Oy kullanım alanları, Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenmiş durumda.

