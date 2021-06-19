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Yusuf Günay: Günün sonunda sarı-kırmızı renk kazanacak!

19.06.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, başkanlık seçimleri öncesi divanda yaptığı konuşmada, "Burada bir demokrasi atmosferi içinde saygı değer 5 adayımız ekipleri ile birlikte 5 ayrı renkte yarışacak. Günün sonunda sarı-kırmızı renk kazanacak. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Yusuf Günay: Günün sonunda sarı-kırmızı renk kazanacak!

Sarı-kırmızılı camiada 38. başkanın belirleneceğini Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın açılış konuşmasını Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yaptı.

Camia adına bugün demokrasi günü yaşadıklarını belirten Günay, "Şahsım ve yönetim kurulu adına sizi en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın başkanımız rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılamadı. Kendilerine huzurlarınızda tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaptığı hizmetlerden dolayı huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Üç yılın sonuna geldik. 3 yılın yorgunluğunu giderecek dün bir karar aldık. FFP anlaşması üçüncü yılın sonunda, anlaşma çerçevesinde UEFA söz verdiğimiz kuralları titizlikle yerine getirdiğimizi belirledi ve anlaşma kararından bizi çıkardı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki, yeni yönetim bunun imkanlarını da kullanacaktır. Burada bir demokrasi atmosferi içinde saygı değer 5 adayımız ekipleri ile birlikte 5 ayrı renkte yarışacak. Günün sonunda sarı-kırmızı renk kazanacak. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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