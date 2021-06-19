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Dursun Özbek: Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak

19.06.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın eski başkanlarından Dursun Özbek, "Galatasaray demokrasi aşığı bir kulüp. Bütün camianın seçilen başkanın yanında olacağı kesin. Hepimiz el birliği ile Galatasaray’ı daha iyi günlere taşımak için çalışacağız" dedi.

Dursun Özbek: Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak

Galatasaray’da gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul’da, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’ın demokrasinin kulübü olduğunu ifade eden Özbek, "Galatasaray demokrasi aşığı bir kulüp. 500 yılı aşkın gelenekleri var. Herkes burada şahit. Galatasaray, böyle günlerde hep bir araya gelmesini bilmiştir. 5 tane adayımız var. Hepsi birbirinden değerli adaylar. Galatasaray’ı daha iyi günlere taşımak için vaatleri ve projeleri var. Dinledik bunları. Ben seçilecek başkana başarılar diliyorum. Galatasaray’ı daha iyi günlere taşıyacaktır. Herkesin, seçimlere katılanların, başkan adaylarının, bütün camianın seçilen başkanın yanında olacağı kesin. Hepimiz el birliği ile Galatasaray’ı daha iyi günlere taşımak için çalışacağız. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Seçilecek başkana da başarılar diliyorum. Onun yanındayız, hiç merak etmesin" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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