Galatasaray Batshuayi ile anlaşma sağladı! Artık sözleşme süresi bile belli...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek isimlerden Michy Batshuayi için devreye giren Galatasaray transferde önemli bir yol katetmiş durumda.
Milliyet'in haberine göre, Sarı-kırmızılılar Belçikalı golcünün menajeriyle görüşmelerine devam ederken birçok konuda mutabakat sağladı.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılıların önerisine olumlu yaklaştığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin de tekrar anlaşmak istediği tecrübeli forvet ile son anda bir pürüz yaşanmazsa üç senelik kontrat yapılacağı bildirildi. Oyuncunun istediği imza parasının ise 7 milyon euro olduğu ifade edildi.