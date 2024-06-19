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Galatasaray Batshuayi ile anlaşma sağladı! Artık sözleşme süresi bile belli...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.06.2024 15:58
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Galatasaray kadrosuna katmak istediği isimlerden Michy Batshuayi ile görüşmelerine devam ederken, Sarı-Kırmızılılar golcü isim ile büyük oranda anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Batshuayi ile anlaşma sağladı! Artık sözleşme süresi bile belli...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek isimlerden Michy Batshuayi için devreye giren Galatasaray transferde önemli bir yol katetmiş durumda.

Milliyet'in haberine göre, Sarı-kırmızılılar Belçikalı golcünün menajeriyle görüşmelerine devam ederken birçok konuda mutabakat sağladı.

SÖZLEŞME SÜRESİ BİLE BELLİ OLDU

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Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılıların önerisine olumlu yaklaştığı belirtildi.

İMZA PARASI 7 MİLYON EURO...

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Fenerbahçe'nin de tekrar anlaşmak istediği tecrübeli forvet ile son anda bir pürüz yaşanmazsa üç senelik kontrat yapılacağı bildirildi. Oyuncunun istediği imza parasının ise 7 milyon euro olduğu ifade edildi.

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