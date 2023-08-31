Galatasaray, Bayern'in genç yeteneğiyle anlaştı! Eyüp Aydın transferi artık an meselesi

Galatasaray, Bayern Münih II'den Eyüp Aydın'la anlaşma sağladı.

4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan sarı-kırmızılılar beklemeye geçti. 4 yıllık sözleşme üstünden el sıkışan Galatasaray yetkilileri Eyüp Aydın'dan zaman talep etti.

BAYERN İLE PAZARLIKLAR BİTMEK ÜZERE

Eyüp Aydın ile anlaşma sağlanmasının ardından Bayern ile de pazarlıklarda sona gelen sarı-kırmızılı yetkililer kısa süre içinde bu transferi resmen açıklayacak.

Eyüp Aydın'ın Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcu, Bayern Münih II'de çıktığı 54 maçta 4 gol attı ve 10 asist yaptı.

