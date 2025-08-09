SPOR

Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Bayern Münih'in Kim Min-Jae ile birlikte Sacha Boey'i de satışa çıkaracağı iddiaları spor gündemine bomba gibi düştü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un daha önce istediğini belirttiği Boey'nin geri dönüşü için sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanlandı. Galatasaray'ın Bayern Münih ile temasa geçtiği ve kiralama konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Emre Şen

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te yaprak dökümü yaşanıyor! Yeni sezon öncesi kadrosunu Liverpool'dan Luis Diaz gibi yıldızlarla güçlendiren Bavyera ekibinde, sürpriz bir şekilde bazı oyuncularla yolların ayrılacağı iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Bayern Münih yönetimi Kim Min-Jae, Sacha Boey ve Raphael Guerreiro'yu satış listesine koydu. Özellikle Sacha Boey'nin durumu, Süper Lig'i yakından takip eden futbolseverleri heyecanlandırdı.

GALATASARAY'DAN REKOR ÜCRETE GİTMİŞTİ

2021 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'den Galatasaray'a transfer olan ve burada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, rekor bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu. Ancak Alman devinde beklediği forma şansını bulamayan Boey'nin, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

OKAN BURUK SACHA BOEY'U İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da daha önce yaptığı açıklamalarda Sacha Boey'i takımda görmek istediğini dile getirmesi, transfer ihtimalini güçlendiriyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Boey'nin geri dönüşü için kampanyalar başlatırken, yönetimin bu transfer için nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

BAYERN MÜNİH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın Sacha Boey için Bayern Münih yönetimiyle kiralık konusunda anlaşmaya vardığı ve Sacha Boey'a 3.5 milyon Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fransız oyuncunun bu transfere cevabı sonrası resmi adımlar atılacak.

