Galatasaray Belçika'nın yeni starının peşinde! Cimbom Mario Stroeykens'i listesine aldı...

Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi’ne oyuncu listesi gönderildi fakat transferler henüz bitmedi. Sarı kırmızılıların TFF’nin belirlediği gençlere yönelik ek yabancı kontenjanı için Belçika’dan transfer yapmak istediği bildirildi.

Burak Kavuncu
Mario Stroeykens

Mario Stroeykens

BEL Belçika
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Anderlecht
Süper Lig ekibi Galatasaray transferde durmuyor. Cimbom, İlkay Gündoğan transferinin ardından Şampiyonlar Ligi listesini gönderirken, lig için 1 transfer daha yapmak istiyor. Geçen sezona göre orta saha bölgesinde sayıca 1 kişi eksik olan sarı kırmızılılar bu bölgeye genç bir isim bakıyor.

STROYKENS LİSTEDE!

Galatasaray Belçika nın yeni starının peşinde! Cimbom Mario Stroeykens i listesine aldı... 1

Voetbalprimeur'un haberine göre; Belçika ekibi, sözleşmesi sona ermek üzere olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Stroeykens'i satış listesine koydu. Galatasaray’ın ilgilendiği iddia edilen oyuncu için Belçika ekibi Anderlecht 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

EK KONTENJANA UYUYOR

Galatasaray Belçika nın yeni starının peşinde! Cimbom Mario Stroeykens i listesine aldı... 2

Geçtiğimiz sezona bakış orta sahadan hem Kerem Demirbay hem de Mertens’i kaybeden Cimbom, yerlerine sadece İlkay Gündoğan’ı aldı. Bu bölgede sayıca 1 kişi eksik olan sarı kırmızılılar genç oyuncuyla ilgileniyor. Genç oyuncu 2004 doğumlu olması sebebiyle 2000-2002 sonrası doğumlu ek yabancı kontenjanına da uymasıyla dikkat çekiyor.

GEÇEN SENE İZLENMİŞTİ

Galatasaray Belçika nın yeni starının peşinde! Cimbom Mario Stroeykens i listesine aldı... 3

Anderlecht'in genç yıldızı Mario Stroeykens'i geçtiğimiz sene de sarı kırmızılıların scout ekibinin izlediği ve listeye aldığı hatta vatandaşı olan Mertens'i bu transferde aracı olarak kullanmak istediği gelen bilgiler arasındaydı.

