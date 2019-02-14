G.Saray-Benfica maçında skandal penaltı kararı!

UEFA Avrupa Lig'i son 32 turu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Benfica'yı konuk etti. Karşılaşmanın 26. dakikasında hakem Gil Manzano, rakibiyle hava topuna yükselen Marcao'nun hareketini elle oynama olarak değerlendirerek penaltı kararı verdi.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 'VAR' YOK
Manzano'nun penaltı kararı sonrası hem Galatasaraylı futbolcular hem de tribünler hakeme büyük tepki gösterdi. VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasının olmadığı maçta, maçın hakemi kararından vazgeçmeyince Salvio topu ağlara gönderdi ve konuk ekip 1-0 öne geçti.
YORUMCULAR NE DEDİ?
Yayıncı kuruluş yorumcusu Önder Özen, "Penaltıda el yok. Topun oyuncu ile buluştuğu yer omuz başı. Türkiye'de her gün VAR'ı tartışıyoruz ama ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. VAR olsaydı mutlaka çağıracaklardı ve penaltı iptal olacaktı. Bu pozisyon sadece maçın değil, turun da gidişatını değiştirmiş oldu" ifadelerini kullandı.
Tugay Kerimoğlu ise "Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Marcao kollarını açmış ama hakem ne gördü de penaltı çaldı anlayamıyoruz" yorumunu yaptı.
DENİZ ÇOBAN'DAN 'YABANCI HAKEM İSTEYENLER BURADA MI?' PAYLAŞIMI
Eski hakem ve hakem yorumcusu Deniz Çoban da çalınan penaltı kararına tepki gösterdi. Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yabancı hakem isteyenler online mı?" ifadelerini kullandı.
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