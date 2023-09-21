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Galatasaray beraberlikle bile kasayı doldurdu! Eğer Kopenhag karşısında kazansaydı...

21.09.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kalan Galatasaray, 27 milyon TL'yi kasasına koyarken, bu beraberlikle çok daha büyük bir miktarı kaçırmış oldu. İşte detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'de 11 galibiyete karşılık alacağı para ödülünü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 beraberlikle elde etti. Avrupa'da Devler Ligi'ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan "Cim-Bom", 930 bin euroluk para ödülünü almaya hak kazandı.

11 SÜPER LİG GALİBİYETİNE EŞİT

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Sarı-kırmızlı ekibin bu geliri, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 27 milyon liraya tekabül ediyor. Süper Lig'de galibiyet primi ise bu sezon 2 milyon 488 bin lira. Böylece Galatasaray, Süper Lig'de 11 maçta alabileceği para ödülüne, salt Kopenhag beraberliğiyle ulaşmış oldu.

EĞER KAZANSAYDI...

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Sarı-kırmızılı ekip, Kopenhag'ı yenseydi yaklaşık 81 milyon lira kazanacaktı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınacak galibiyetin ödülü 2,8 milyon euro, güncel kurdan karşılığı ise 81 milyon lira.

Bu meblağ, Süper Lig'de bir takımın, sezon boyunca oynayacağı 38 maçın 33 kazanmasıyla alacağı prime denk geliyor. Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki toplam kazancı an itibarıyla 27,16 milyon euro.

Galatasaray, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon euroluk katılım payını kasasına koydu. Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran sarı kırmızılı ekip, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin euro kazandı. Sarı-kırmızlı ekip, market payından da gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon euro yazdıracak.

GRUPTAN ÇIKMA ÖDÜLÜ 9,6 MİLYON EURO

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Galatasaray, Devler Ligi'nde Kopenhag'ın yanı sıra Manchester United ve Bayern Münih'le tur mücadelesi verecek. "Cim-Bom" şayet grupta ilk 2'de yer alıp tur atlarsa, alacağı galibiyet ve beraberlik primlerinin haricinde 9,6 milyon euro daha kazanabilecek.

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