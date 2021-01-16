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Galatasaray, Beşiktaş'a karşı ilk peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.01.2021 17:46 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı yeni stadyumunda daha önce hiç yenemedi. İşte detaylar...

Galatasaray, Beşiktaş'a karşı ilk peşinde

Sarı-kırmızılı takım Beşiktaş'ın yeni stadyumunda rakibini devirmeyi henüz başaramadı. 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'taki maçta cezalı olduğu için kulübede yerini alamayan Fatih Terim de ikinci defa Beşiktaş ile bu statta karşılaşacak.

YENİ STATTA GALİBYETİ YOK

Süper Lig'de haftanın karşılaşması yarın Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Son iki resmi maçta galip gelmesine rağmen kulübün kendi içerisindeki problemler sebebiyle derbi havasına geç giren sarı-kırmızılılarda teknik heyet ve futbolcular artık tamamen zorlu mücadeleye kilitlendi. Hem psikolojik hem de puan tablosu açısından çok büyük kritik önem taşıyan mücadelede sarı-kırmızılılar aynı zamanda bir ilki başarmak istiyor. Cimbom şu ana kadar Beşiktaş'ı yeni evinde hiç deviremedi. Sarı-kırmızılılar Vodafone Park'a ilk adımını 2016-2017 sezonunda atmıştı.

TERİM CEZALIYDI

Bir sonraki sezona şampiyon unvanıyla giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamazken, olaylı Fenerbahçe derbisi sonrasında iki takımdan da çok sayıda ceza alan isim olmuş, Fatih Terim de 7 maç ceza almıştı. Vodafone Park'ta 2 Aralık 2018'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Ljajic'in attğı golle 1-0 galip gelmişti.

HEDEF İLK 3 PUAN

Geçen sezon ise 27 Ekim'de oynanan mücadelede Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, ikinci yarıda Umut Nayir'in attığı golle 3 puanı alan taraf olmuştu. Galatasaray'da bu maçtan sonra bazı oyuncuların performansı çok tartışılmıştı. Rakibinin yeni stadında oynadığı 4 karşılamadan sadece 1 puan çıkaran Cimbom bu defa 3 puanın peşinde. (Ajansspor)

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