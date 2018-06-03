Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve TFF'den Ali Koç'a tebrik!

Ali Koç'un Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmasının ardından tebrik mesajları yağdı.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'u tebrik eden ilk takım Beşiktaş oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Ali Koç'u resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama ile tebrik etti.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu sözlere yer verildi;

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç'un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz.

GALATASARAY: ''TÜRK SPORUNA HAYIRLI OLSUN''

Galatasaray ise ''Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Ali Koç'u kutlar, bu seçimin Türk Sporuna hayırlı olmasını dileriz.'' paylaşımı yaptı.

BAŞAKŞEHİR: ''AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR, ALİ KOÇ'A BAŞARILAR''

Medipol Başakşehir, eski başkan Aziz Yıldırım'a da teşekkür ederken ''Sayın Aziz Yıldırım'a 20 yıllık görev süresince Türk futboluna vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz.'' sözlerini kullandı.

FEDERASYON'UN TEBRİK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

