SPOR

Galatasaray - Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin hakemi açıklandı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım'ın yöneteceği duyuruldu.

PARTNERDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye varDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var
Şampiyonluk oranları değişti!Şampiyonluk oranları değişti!
Malatya evinde güldüMalatya evinde güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Galatasaray Spor Toto Süper Lig bülent yıldırım

En Çok Okunan Haberler

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Fenerbahçe'de ayrılık! Dünya devine gidiyor

Fenerbahçe'de ayrılık! Dünya devine gidiyor

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor mu? Resmen açıkladı

Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor mu? Resmen açıkladı

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe derbi öncesi ağır yaralı!

F.Bahçe derbi öncesi ağır yaralı!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray - Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Şampiyonluk oranları değişti!

Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 1 Kasımpaşa

Malatya evinde güldü

Konyaspor 0 - 0 Galatasaray

Aslan, Konya'dan çıkamadı! Liderlik şansını teptiler

Atiker Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

İşte Konya-G.Saray maçının VAR hakemi

Beşiktaş'tan derbiye 'farklı' hazırlık!

Beşiktaş'tan derbiye 'farklı' hazırlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.