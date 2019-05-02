Galatasaray - Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım'ın yöneteceği duyuruldu.

