Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından muhabir Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar tahliye oldu!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından yaşananlar mücadelenin önüne geçmişti.

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar, muhabir Emre Kaplan'a saldırmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan bu saldırının ardından Gülnar olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken konu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Sezgin Gülnar'ın tahliye edildiği açıklandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"