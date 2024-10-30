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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından muhabir Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar tahliye oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.10.2024 21:04
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından muhabir Emre Kaplan'a saldıran ve sonrasında tutuklanan Sezgin Gülnar için Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada Gülnar'ın tahliye olduğu duyuruldu. İşte detaylar...

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından muhabir Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar tahliye oldu!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından yaşananlar mücadelenin önüne geçmişti.

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar, muhabir Emre Kaplan'a saldırmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

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Yaşanan bu saldırının ardından Gülnar olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken konu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Sezgin Gülnar'ın tahliye edildiği açıklandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

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"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"

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