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Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! 1.97’lik golcü Türkiye’ye geliyor

04.12.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılının sona ermesine sayılı günler kalmışken üç büyük takım transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray 1.97’lik golcüyü ocak ayında renklerine bağlayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş da ise ayrılık rüzgarları esiyor.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! 1.97’lik golcü Türkiye’ye geliyor

Süper Lig’de transfer dönemi öncesi kıyasıya rekabet sürerken, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenrbahçe almayı düşündükleri isimler kadar, göndermeyi düşündükleri futbolcular konusunda da epey kafa yoruyor. Beşiktaş dünkü beraberliğin ardından daha net kararlar almaya başladı, gidecek isimler yavaş yavaş belli oluyor. Fenerbahçe’de de benzer bir durum söz konusu. Cimbom ise gönderilen isimlerden çok gelecek isimlerle gündemde.

GALATASARAY’A DEV ADAM GELİYOR

Galatasaray transfer döneminde ilk olarak golcü bir ismi kadrosuna bağlamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 1.97 boyundaki Mali'li golcü Kalifa Coulibaly'nin peşine düştü. Fotomaç’ın haberine göre 30 yaşındaki futbolcu için ocak ayında FC Nantes ile temasa geçileceği iddia edildi.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! 1.97’lik golcü Türkiye’ye geliyor

DOUGLAS’A TALİP ÇIKTI

Beşiktaş, Kasımpaşa ile beraberliğinin ardından gidecek ve kalacak isimler konusunda daha net adımlar atmaya başladı. Beşiktaş 'ta kadro dışı oyuncuların durumu can sıkarken bu isimlerden Douglas'a talip çıktı. Brezilya ekibi Flamengo'nun Douglas'ın durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

Gazeteci Jonas Stelmann'ın haberine göre kadrosuna takviye gerçekleştirmek adına arayışlarını sürdüren Flamengo, Beşiktaş'tan Douglas'ın ismini öne çıkarmış durumda. Beşiktaş'ta son resmi maçına 26 Ocak 2020'de Göztepe karşısında çıkan Douglas, şu anda Siyah-Beyazlı ekipte kadro dışı.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! 1.97’lik golcü Türkiye’ye geliyor

MESUT ÖZİL GİDİYOR, EDEN HAZARD GELİYOR

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in takımdan ayrılığı gündeme geldi. Todofichajes'in haberine göre; 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Katar olabileceği iddia edildi. Haberde; Mesut Özil için Fenerbahçe'den ayrılmak ve kariyerini büyük servet getirecek bir ligde denemenin cazip geldiği belirtildi. Katar Ligi ekiplerinin radarında bulunan yıldız ismin şansını orada değerlendirebileceği kaydedildi. 33 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'deki en iyi anlarını yaşamadığı belirtildi ve Fenerbahçe ile Mesut Özil'in hayalinin beklenenden daha erken sona erebileceği belirtildi.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! 1.97’lik golcü Türkiye’ye geliyor

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in yerine oyuncu arayışında olduğu ve Real Madrid'den ayrılacak olan Eden Hazard'ı gündemine aldığı bildirildi.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! 1.97’lik golcü Türkiye’ye geliyor


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