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Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Brezilyalı golcü Süper Lig’e geliyor

14.08.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferlerin hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kadrolarını güçlendirmek için tek bir günü bile boş geçmemeye gayret ediyor. Transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala üç takım da bomba isimleri bir bir patlatıyor.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Brezilyalı golcü Süper Lig’e geliyor

Son şampiyon Beşiktaş sezon açılış maçında Çaykur Rizespor’u 3-0 yendi. Transferlerine devam eden siyah beyazlı ekip şimdi de Brezilyalı golcüye gözünü dikti. Galatasaray da sürpriz bir isimle görüşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip Feyenoord kulübünde top koşturan yıldızla anlaşmaya varmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe’nin son transfer haberlerine baktığımızda da en dikkat çekici isim Lazzio’da oynayan golcü oldu. Kanarya anlaşmaya varmak için kulüp yöneticileriyle görüştü.

BREZİLYALI YILDIZ BEŞİKTAŞ’A GELİYOR

Sezona çok iyi başlayan Beşiktaş dün Çaykur Rizespor’un ağlarını 3 kere havalandırdı. Galibiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon adeta transferlere doymadı. Fanatik’in haberine göre Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kadroya Brezilyalı golcüyü istedi. Beşiktaş 'ın listesinde bulunan golcü oyuncu Michy Batshuayi, transfer ateşini adeta yaktı.

4Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Brezilyalı golcü Süper Lig’e geliyor

Eski takım arkadaşı Kevin Nkoudou ile telefonda görüşen Belçikalı oyuncu sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Beşiktaşlı oyuncu Nkoudou sosyal medya hesabından önce Batshuayi'yi arayacağına dair bir tweet attı. Daha sonra görüşmenin gerçekleştiğini gösteren bir paylaşım daha yaptı.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Brezilyalı golcü Süper Lig’e geliyor

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Brezilyalı golcü Süper Lig’e geliyor

Nkoudou'nun bu paylaşımının ardından Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından 'Nkoudou arıyor' ifadesini kullanıp gülme emojisi paylaştı. İkilinin bu eğlenceli hali transferin sonlanmak üzere olduğu yönünde yorumlandı.

SERGEN HOCA DA TRANSFERİ DUYURDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Ç. Rizespor maçının ardından Batshuayi'nin gelecek hafta takımına katılmasını beklediğini ifade etmişti.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Brezilyalı golcü Süper Lig’e geliyor

GALATASARAY, FEYENOORDLU YILDIZI GETİRECEK

Fanatik’in haberine göre bir yandan takımı gençleştirme operasyonuna devam eden Galatasaray , diğer taraftan fırsat transferi kolluyor. Bu doğrultuda kulübün transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Defansif orta saha konusunda bir süredir Al Ahli'den Aliou Dieng için pazarlıkları sürdüren Sarı-Kırmızılılar'a, menajerler tarafından başka bir oyuncu daha önerildi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Patrick van Aanholt'un kuzeni olan ve ülkesinde Feyenoord forması giyen Leroy Fer'in, anlaşma sağlanması halinde Cim Bom'a imza atabileceği bildirildi.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Brezilyalı golcü Süper Lig’e geliyor

LAZİO’NUN YILDIZ İSMİ FENERBAHÇE’YE GELİYOR

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan Felipe Caicedo iddiası geldi. Tuttomercato sitesi, Lazio'da Sarri'nin Immobile'ye alternatif olarak Vedat Muriqi'yi takımda tutmaya karar verdiğini belirtirken, Felipe Caicedo'nun satış listesine konulduğunu duyurdu.

Ekvadorlu golcünin, Fenerbahçe'ye teklif edildiği bildirildi. Görüşmelerin başladığı, 2022 yılında kontratı sona erecek olan 32 yaşındaki santrfor için favori seçeneğin sarı-lacivertli takım olduğu ifade edildi.

Felipe Caicedo

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