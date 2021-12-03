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Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Gözden çıkarılan isimler belli oldu

03.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de kıyasıya mücadele sürerken Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den transferlerle ilgili bomba haberler geliyor. Devre arasında gidecek isimler de var, yerlerini dolduracaklar da. İşte transferdeki son gelişmeler…

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Gözden çıkarılan isimler belli oldu

Devre arasında yapılacak transferler için ezeli rakipler birbirileriyle adeta yarışa girdi. Galatasaray Süper Lig’deki peş peş aldığı mağlubiyetlerin ardından bazı isimleri gözden çıkarma kararı aldı. Beşiktaş kadrosuna yeni futbolcular almaya hazırlanırken, Fenerbahçe de memnun olduğu futbolcularla sözleşmeyi uzatma kararına vardı. İşte son gelişmeler…

GALATASARAY’DA AYRILIK RÜZGARLARI ESECEK

Aspor’un haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim'in, ligde alınan kötü sonuçlar sonrası takıma takviyeler istediği belirtildi. Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da kadroya katılması düşünülen isimlerle birlikte kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması gündemde. Sezon başında genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir yapı oluşturan sarı-kırmızılılar, kadrodaki çeşitliği ve kaliteyi artırmanın yanı sıra sezonun ilk yarısında süre bulamayan oyuncuları takımdan gönderecek. Galatasaray'da ayrılacak isimlerin başında Ryan Babel geliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı futbolcu, kontratı bitmeden gönderilebilir. Bu planlama oyuncunun menajerine de iletilirken, şu an Babel ile ilgilenen tek kulüp Konyaspor.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Gözden çıkarılan isimler belli oldu

Sarı-kırmızılılarda transfer süreci sancılı geçen fakat sonrasında kadroda kendisine yer bulamayan Oğulcan Çağlayan için de teklifler bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak da gönderilmesi gündemde. Sarı-kırmızılılarda transfer süreci sancılı geçen fakat sonrasında kadroda kendisine yer bulamayan Oğulcan Çağlayan için de teklifler bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak da gönderilmesi gündemde.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Gözden çıkarılan isimler belli oldu

UKRAYNA’NIN GOL KRALI BEŞİKTAŞ’A GELİYOR

Fanatik’in haberine göre, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın; stoper, orta saha ve forvet takviyesi planlaması sonrasında harekete geçti. Listesinde birçok ismi bulunduran Beşiktaş Yönetimi'nin son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıktı. Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro'nun formasını giyen Artem Dovbyk'in radara girdiği kaydedildi. Bu sezon kulübüyle çıktığı 15 mücadelede rakip filelere 12 gol gönderen 24 yaşındaki futbolcu, şu anda Ukrayna Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Gözden çıkarılan isimler belli oldu

FENERBAHÇE’YE YENİ TEKNİK ADAM

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilerin hedefinde olan Vitor Pereira ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un ilk yarının sonuna kadar Portekizli hoca ile devam etmek istediği belirtilse de camiadaki baskının etkisi altında kaldığı iddia ediliyor. 15. haftada Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rizespor maçında da Pereira'nın takımın başında olduğu kaydedilirken, yönetimin 3 teknik adamla görüşme halinde olduğu ileri sürülüyor. Bu 3 isimden birinin Fenerbahçe'yi kalan haftalarda çalıştırması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin Karagümrük'ün genç hocası Francesco Farioli, Hatay ile 2 sezondur Süper Lig'e damga vuran Ömer Erdoğan ve Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk'la temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Karagümrüklü yöneticilerin görüşmeye izin vermesinden sonra Farioli'nin de Kanarya'ya sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Gözden çıkarılan isimler belli oldu

3 hocanın dışında F.Bahçe'de konuşulan adaylardan biri Bilic. Çin ekibi B.Guoan ile aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hırvat hoca da listede yer alıyor.

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