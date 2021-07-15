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Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Lig'den çekilecek mi?

15.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanları, katıldıkları canlı yayında, taleplerinin yerine getirmemesi hâlinde ligden çekilmekte kararlı olduklarını vurguladılar. TV’de yayınlanan programda futbol adına bir ilk yaşandı.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Lig'den çekilecek mi?

İlk kez 4 büyük kulübün başkanı canlı yayında bir araya gelerek, futbolun ortak sorunlarını konuştu. 4 başkan da kendilerine sunulan imkanların kabul edilemez olduğunu kaydederken, taleplerinin karşılanmaması durumunda maçlara çıkmama kararı alacaklarını vurguladılar.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR SÜPER LİG’DEN ÇEKİLECEK Mİ?

Habertürk TV ekranlarında Serap Belet'in sunduğu canlı yayına katılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol gündemine dair soruları cevapladı.

"TFF KULÜPLERİ DUYMAZSA, LİGDEN ÇEKİLİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kendilerine sunduğu imkanların kabul edilemez olduğunu vurgulayan 4 başkan, taleplerinin karşılanmaması durumunda maçlara çıkmama kararı alacaklarını duyurdular.

"BİZ KARAR ALDIKTAN SONRA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ"

Fenerbahçe Futbol Kulübü Başkanı Ali Koç, "Kulüpler Birliği irade koyduktan sonra ne UEFA, ne FIFA, hiçkimse bir şey yapamaz. Bunun örneğini 1 dakikalık protestolarda gösterdik." dedi.

"YABANCI SINIRI OLMASIN İSTİYORUZ"

Ahmet Nur Çebi: Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum ama limiti en düşük takım biziz büyükler arasında açık ara. Bunun çözüleceğini düşünüyorum. Yayın konusunda hukuken hakkımızı arıyoruz. TFF bizim adımıza yapması lazım, sallanıyor ama umarım geçecektir. Benim Kulüpler Birliği'nin tavrı yabancı sınırındaki konusun bellidir. Altyapıyı geliştirerek yabancı kuralını ortaya koymaları lazım diye düşünüyorum.

Liyakat sorunu bir çok yerde var. Burada sorun kabul edip çözmek önemli. Liyakat sorunu nedir, bir kişi eğer o koltuğu hak ediyorsa orada olmalı diyoruz. Babadan oğula geçmesi söz konusu olmaması lazım.

"TFF GÖZLERİNİ KAPAMASA BÖYLE OLMAZDI"

Ali Koç: Kulüplerin hataları var ama bu zamana kadar olan TFF'nin denetlemeleri ve güçlerini kullansaydı gözlerini kapamasalardı bu noktalara gelinmezdi. Burak beyle aynı düşünüyorum. TFF'nin asli görevlerini yapmasına engel değil bu tabii ki

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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