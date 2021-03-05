Galatasaray, Beşiktaş’ı emsal gösterdi

"Kulübümüzce, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mustafa Muhammed’in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na başvurulmuştur."

"Rüştü REÇBER (Beşiktaş A.Ş. futbolcusu) - 20.10.2007 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakasında; müsabaka hakemi tarafından futbolcu Rüştü Reçber'in oyun kuralları gereği (bariz gol şansını önlemesi nedeniyle) müsabakadan çıkarılması kararının dosya kapsamı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nın 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı yazıları karşısında ciddi ve aşikar bir yanlış karar (haksız olarak oyundan çıkarılma) olduğu vicdani kanaata, milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak ve 8813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1. maddesi, Türkiye Futbol Federasyonu Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü'nün 4/b ve 51. maddesi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 1. maddesi, FIFA ve UEFA Disiplin Talimatları, 11.01.2005 tarih ve 948 sayılı FIFA Sirküleri uyarınca adı geçen futbolcunun; Futbol Disiplin Talimatı'nın 63/b fıkrasına göre otomatik olarak takip eden ilk resmi müsabakaya katılmama cezasının uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA

