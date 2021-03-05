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Galatasaray, Beşiktaş’ı emsal gösterdi

05.03.2021 08:26 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Beşiktaş’ı emsal gösterdi

Ankaragücü deplasmanında Mustafa Muhammed’in gördüğü kırmızı kart nedeniyle MHK’ye itiraz eden Galatasaray, itiraz dilekçesinde 2007 yılında Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören Beşiktaş kalecisi Rüştü Reçber’i emsal gösterdi.

Süper Lig’in 28. haftasında Ankaragücü deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray’da maçın ardından Mustafa Muhammed’in gördüğü kırmızı karta yoğun itiraz yapılmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Mısırlı oyuncuya gösterilen kırmızı kartla ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu’na itirazda bulundu. İtiraz dilekçesini açıklayan Galatasaray, kırmızı kartın hatalı olduğunu belirterek, 2007 yılında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaş kalecisi Rüştü Reçber’i örnek gösterdi.

GALATASARAY'IN YAZDIĞI DİLEKÇE ŞU ŞEKİLDE:

"Kulübümüzce, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mustafa Muhammed’in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na başvurulmuştur."

RESİM 2

RÜŞTÜ REÇBER'İN CEZASI KALDIRILMIŞTI

Süper Lig’in 2007-2008 sezonunda 20 Ekim 2007 tarihinde Trabzon’da oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında siyah-beyazlı ekibin file bekçisi Rüştü Reçber kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiş, oyuncu değişikliği hakkı dolan siyah-beyazlı ekipte kaleye golcü oyuncu Bobo geçmişti. Ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Rüştü Reçber’in, topa göğüsle müdahale ettiğini belirten Beşiktaş, karara itiraz etmişti. PFDK, Rüştü Reçber’in kırmızı kart cezasını kaldırırken şu açıklamayı yapmıştı:

"Rüştü REÇBER (Beşiktaş A.Ş. futbolcusu) - 20.10.2007 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakasında; müsabaka hakemi tarafından futbolcu Rüştü Reçber'in oyun kuralları gereği (bariz gol şansını önlemesi nedeniyle) müsabakadan çıkarılması kararının dosya kapsamı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nın 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı yazıları karşısında ciddi ve aşikar bir yanlış karar (haksız olarak oyundan çıkarılma) olduğu vicdani kanaata, milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak ve 8813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1. maddesi, Türkiye Futbol Federasyonu Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü'nün 4/b ve 51. maddesi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 1. maddesi, FIFA ve UEFA Disiplin Talimatları, 11.01.2005 tarih ve 948 sayılı FIFA Sirküleri uyarınca adı geçen futbolcunun; Futbol Disiplin Talimatı'nın 63/b fıkrasına göre otomatik olarak takip eden ilk resmi müsabakaya katılmama cezasının uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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