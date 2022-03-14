Galatasaray, Beşiktaş karşısında skoru 2-0 yapınca ilginç taktik...

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı çok ateşli başladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maç kapalı gişe oynandı. Galatasaraylı futbolcuların da çok büyük istekle başladığı karşılaşma kısa sürede 2-0'a geldi. Bu olaya müdahale eden Önder Karaveli şaşırtan bir değişiklik yaptı.

HENÜZ 38. DAKİKADA...

Karşılaşmada dakikalar 38'i gösterdiği anda Önder Karaveli'den şaşırtan bir hamle geldi. Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ı oyundan alan Karaveli, Batshuayi ve Larin'i sahaya sürdü. Futbol sahalarında kolay kolay görülmeyen bu erken değişiklik Önder Karaveli'nin kadro tercihini sorgulattı.

(Görüntüler beIN SPORS'tan alınmıştır.)

