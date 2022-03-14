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Galatasaray, Beşiktaş karşısında skoru 2-0 yapınca ilginç taktik...

14.03.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Beşiktaş maçına hızlı başlayan sarı-kırmızılılar skoru 32 dakikada 2-0'a getirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, futbol sahalarında ender gördüğümüz anlardan birine imza atarak 38. dakikada 2 oyuncu değişikliği birden yaparak taktik değiştirdi.

Galatasaray, Beşiktaş karşısında skoru 2-0 yapınca ilginç taktik...

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı çok ateşli başladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maç kapalı gişe oynandı. Galatasaraylı futbolcuların da çok büyük istekle başladığı karşılaşma kısa sürede 2-0'a geldi. Bu olaya müdahale eden Önder Karaveli şaşırtan bir değişiklik yaptı.

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HENÜZ 38. DAKİKADA...

deer

Karşılaşmada dakikalar 38'i gösterdiği anda Önder Karaveli'den şaşırtan bir hamle geldi. Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ı oyundan alan Karaveli, Batshuayi ve Larin'i sahaya sürdü. Futbol sahalarında kolay kolay görülmeyen bu erken değişiklik Önder Karaveli'nin kadro tercihini sorgulattı.

(Görüntüler beIN SPORS'tan alınmıştır.)

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Cyle Larin Güven Yalçın Kenan Karaman Michy Batshuayi
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