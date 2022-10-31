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Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

31.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray - Beşiktaş maçı tarihi ve maç biletlerinin ne zaman çıkacağı, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başlandı. Galatasaray - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Peki Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? İşte merak edilenler...

Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

Nefesler tutuldu. Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray - Beşiktaş maçı heyecanını stadyumda yaşamak isteyen taraftarlar maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırmaya başladı. Peki Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? İşte merak edilenler...

GALATSARAY BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Galatasaray Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa sunulmadı. Derbi biletlerinin 2 Kasım Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor.

Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

GALATSARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 19:00'da başlayacak. Derbi beIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATSARAY MUHTEMEL 11'LER

Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Ersin, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst.

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