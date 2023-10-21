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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU! Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

21.10.2023 17:12 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Beşiktaş derbisi geride kaldı. Tüm futbol takipçileri bu akşam oynanan Galatasaray Beşiktaş maçını bekliyordu. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı kırmızılı takım, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenmek için mücadele etti. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi? İşte derbiye dair tüm merak edilenler..

Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım sona erdi. Büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisinin gülen yüzü sarı kırmızılı ekip oldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına bu akşam Galatasaray ve Beşiktaş derbisi damga vurdu. Ezeli rakiplerin kritik mücadelesinde nefesler kesildi. 90 dakikası büyük heyecan ve mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.
Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı ağırladı. RAMS Park'ta yapılan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Büyük karşılaşma, Bein Sport 1 ekranlarından canlı yayınlandı.

gs bjk

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış, Kerem, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Chamberlain, Cenk, Aboubakar

GALATASARAY LİGDE SON 7 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

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