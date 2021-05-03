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Galatasaray - Beşiktaş maçı iddaa oranları

03.05.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş arasında oynanacak maçın iddaa oranları belli oldu.

Galatasaray - Beşiktaş maçı iddaa oranları

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı öncesinde iddaa risk yönetimi oranları belirledi.

Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında favori olarak gösteren iddaa risk yönetimi, sarı-kırmızılı takıma galibiyet oranı olarak 2.20 verdi. Beşiktaş'a galibiyet oranı olarak 2.40 veren risk yönetimi, maçın beraberlik oranını ise 2.95 olarak açıkladı.

Galatasaray - Beşiktaş maçı iddaa tahmini ve iddaa oranlarının yanı sıra iddaa bülteni, iddaa kuponları, iddaa fenomen yazarları ve iddaa'ya dair bilmeniz gereken şeyi Sporx iddaa sayfasında bulabilirsiniz.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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