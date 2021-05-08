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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

08.05.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 40. hftasında Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan Galatasaray, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi. Beşiktaş ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü G.Saray'ın ise 6 puan önünde yer aldı. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri.

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig’in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı’nda 22 Ağustos 1924’te Beşiktaş’ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122’sini Galatasaray, 112’sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

LİG MÜSABAKALARI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011’de açılan Türk Telekom Stadı’nda konuk ettiği Beşiktaş’a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasında Türk Telekom Stadı’nda 26 Şubat 2012’de oynanan ilk maçı 3-2’lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe’de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray’ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı’ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş’ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6’sında fileleri havalandıramadı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Mayıs Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ DERBİDE ŞAMPİYON OLABİLİR

Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Kartal Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera Linnes- Donk- Marcao - Ömer(Saracchi) - Taylan - Gedson - Kerem - Emre Akbaba - Babel - Halil

Beşiktaş: Ersin - Rosier - Welinton - Vida - N'sakala - Josef - Atiba - Ghezzal - Ljajic - Gökhan Töre - Larin

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