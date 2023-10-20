Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Galatasaray Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olarak açıklandı. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte detaylar...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Beşiktaş maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Kerem, Zaha, Tete, Icardi

Beşiktaş muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DE4RBİSİ İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başladı.

Ssarı-kırmızılılar, 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.

Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı.

HAKİM ZİYECH'İN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Galatasaray'da sakatlığı geçen Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı bu akşamki son antrenmandan sonra belli olacak.

Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı.

Milli takımlardan bu gece dönen Wilfried Zaha ile Davinson Sanchez ise derbiye tek antrenmanla çıkacak. Bu iki oyuncunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

GALATASARAY LİGDE SON 7 KARŞILAŞMADAN GALİP AYRILDI

Sarı kırmızılılar Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY SAHASINDA MAĞLUP OLMAYI UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Öte yandan sarı kırmızılılar son 22 resmi maçında da yenilgi yüzü görmedi.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Beşiktaş, çıktığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Hanesine 16 puan yazdıran Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi.

Ligin son şampiyonu sarı kırmızılılar ise 7 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda elde ettiği 22 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Siyah beyazlı ekipte Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş'ın Galatasaray Beşiktaş maçı kadroda yer alması beklenmiyor. Mert Günok ile Arthur Masuaku'nun derbi kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.





