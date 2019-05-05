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Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Polis, taşkınlık yapan bazı taraftarları gözaltına alırken, camı kırılan bir otobüsteki taraftarlar indirilmedi ve otobüs stat otoparkına alındı.

Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde Vodafone Park'ta toplanan Beşiktaşlı taraftarlar yaklaşık 30 otobüsle Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma ulaşan siyah-beyazlı taraftarlardan bazıları taşkınlık yaparken, polis bu taraftarları gözaltına aldı.

Otobüslerden birisinin camının kırıldığı bilgisinin verilmesi üzerine emniyet güçleri, otobüsteki taraftarların inmesine müsaade etmedi. Camı kıran taraftarı arayan polis, bu sırada otobüsten inmek isteyen bir taraftara engel olmak istedi. Taraftarın polise direnmesi üzerine emniyet güçleri, Beşiktaşlı taraftarı gözaltına alırken otobüsü de stat otoparkına çekti.

Polisin, camı kıran şahsı bulduktan sonra diğer taraftarları tribüne alacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Galatasaray derbi taraftar

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