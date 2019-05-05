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Galatasaray - Beşiktaş U21 derbisinde gerginlik çıktı! Beşiktaş Galatasaray'ı 2-0 yendi

FUTBOL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

Günün ilk derbisinde Galatasaray ile Beşiktaş'ın U21 takımları karşı karşıya geldi. Galatasaray ile Beşiktaş'ın U21 maçında gerginlik çıktı. Beşiktaş'ın teknik direktörü Yasin Sülün tribüne gönderildi. Mücadeleyi Beşiktaş, 2-0 kazandı.

Galatasaray - Beşiktaş U21 derbisinde gerginlik çıktı! Beşiktaş Galatasaray'ı 2-0 yendi

U21 Ligi'nde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlılar 2-0 önde giderken maçta gerginlik yaşandı.

Mücadelenin 79. dakikasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Yasin Sülün, çıkan gerginlik sonrasında hakem Serhat Tan tarafından tribüne gönderildi.

Beşiktaş'ta Bülent kırmızı karta oyun dışında kalırken, Yasin Sülün itirazlarda bulunmuştu.

Futbolcular arasında da tartışma çıkarken karşılaşma da yaklaşık 5 dakika durdu. 9 dakika uzatma verilirken maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

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galatasaray u21 Beşiktaş U21

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ESKİDEN OLDUĞU GİBİ BJK ŞEREFLİ 2.NCİLİKLERE MAHKUM EDEN HAKEMLER TARAF TUTMAZ İSE ÇOK İYİ FUTBOL OYNAYAN BJK RAHAT KAZANIR.HATTA FARK BİLE OLABİLİR.BJK U 21 DEN ABİLERİNE BU GALİBİYET GÜZEL BİR MESAJ OLMUŞ.
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Galatasaray - Beşiktaş U21 derbisinde gerginlik çıktı! Beşiktaş Galatasaray'ı 2-0 yendi

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