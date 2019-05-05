Galatasaray - Beşiktaş U21 derbisinde gerginlik çıktı! Beşiktaş Galatasaray'ı 2-0 yendi

U21 Ligi'nde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlılar 2-0 önde giderken maçta gerginlik yaşandı.
Mücadelenin 79. dakikasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Yasin Sülün, çıkan gerginlik sonrasında hakem Serhat Tan tarafından tribüne gönderildi.
Beşiktaş'ta Bülent kırmızı karta oyun dışında kalırken, Yasin Sülün itirazlarda bulunmuştu.
Futbolcular arasında da tartışma çıkarken karşılaşma da yaklaşık 5 dakika durdu. 9 dakika uzatma verilirken maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.
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