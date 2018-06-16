Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Nikola Kalinic'in peşinde!

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Türk takımları hakkındaki iddialar dur durak bilmeden devam ediyor.

Son olarak İtalyan basınından İstanbul'un üç büyük kulübü Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında gündem yaratacak bir transfer haberi geldi.

Çizme'nin dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Üç Büyükler'in Milan'ın Hırvat golcüsü Nikola Kalinic ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde Cim Bom, Kartal ve Kanarya'nın 30 yaşındaki santrfora ciddi bir ilgi duyduğu ancak henüz somut bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.

25 MİLYON EURO!

Gazete, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan oyuncuyu üç takımın da kiralamak istediğini ancak Milano ekibinin buna yanaşmadığını kaydetti.

İddiaya göre Kalinic'ten ciddi bir gelir elde etmek isteyen Milan yönetimi, oyuncuyu 25 milyon euro karşılığında başka bir kulübe satmak istiyor.

(Fanatik)

