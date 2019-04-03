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Galatasaray, Beşiktaşlı Gökhan Töre ile prensip anlaşmasına vardı

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.04.2019 19:25 | Son Güncelleme

Galatasaray, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, Beşiktaşlı Gökhan Töre ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş'ta devre arası hazırlık kampına dahil edilmeyip, kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, Galatasaray'a transfer olmak üzere...

Asistanaliz'de yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için mutlu sona yakın...

27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla 8 maçta 210 dakika forma giyip, 1 asist yaptı. Gökhan Töre daha sonra ikinci yarı hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmeyip, kadro dışı bırakılmıştı. Töre, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray gökhan töre Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tam da fetöcü adi bir kulübe yakışır silah çekmekte maharetli bir topçu!!! Keh keh.
imPARAtoriçenin de topuklarına sıkar artık :)
oahahah
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