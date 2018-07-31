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Galatasaray Birhan Vatansever ile 4 yıllık anlaşma sağladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Galatasaray, sürpriz transferi bitirdi.Galatasaray geçen sezon Bandırmaspor'a giden ve sözleşmesinde geri dönüş opsiyonu bulunan Birhan Vatansever ile 4 senelik anlaşma sağladı.

Galatasaray Birhan Vatansever ile 4 yıllık anlaşma sağladı!

Galatasaray, altyapısından yetişen bir ismi tekrar kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Bandırmaspor'a giden ve sözleşmesinde geri dönüş opsiyonu bulunan Birhan Vatansever ile 4 senelik anlaşma sağladı.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Bandırmaspor'da 35 maçta 4 gol atmış ve oynadığı oyun ile alkış almıştı.

GEÇEN SEZON GİTMİŞTİ

Geçen sezon başında oyuncuyu bedelsiz olarak Bandırmaspor'a veren Galatasaray, geri dönüş için de bir opsiyon koydurmuştu. Sarı-kırmızılıların, Bandırmaspor ile 2020'ye kadar sözleşme imzalayan Birhan için düşük bir miktar ödeyerek transferi gerçekleştirdiği ifade edildi.

(beIN SPORTS)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Birhan Vatansever

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