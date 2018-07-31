Galatasaray Birhan Vatansever ile 4 yıllık anlaşma sağladı!

Galatasaray, altyapısından yetişen bir ismi tekrar kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Bandırmaspor'a giden ve sözleşmesinde geri dönüş opsiyonu bulunan Birhan Vatansever ile 4 senelik anlaşma sağladı.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Bandırmaspor'da 35 maçta 4 gol atmış ve oynadığı oyun ile alkış almıştı.
GEÇEN SEZON GİTMİŞTİ
Geçen sezon başında oyuncuyu bedelsiz olarak Bandırmaspor'a veren Galatasaray, geri dönüş için de bir opsiyon koydurmuştu. Sarı-kırmızılıların, Bandırmaspor ile 2020'ye kadar sözleşme imzalayan Birhan için düşük bir miktar ödeyerek transferi gerçekleştirdiği ifade edildi.
(beIN SPORTS)
Deportivo Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor!
Beşiktaş'ta Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshediliyor!
Anderson, Adana Demirspor'da
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in gözü Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena'da
Serie A ekibi Empoli, Salih Uçan'ı istiyor
Fatih Karagümrük'te Oktay Derelioğlu ile yollar ayrıldı
Galatasaray'ın istediği Benedikt Höwedes, Lokomotiv Moskova'ya imza atıyor!
İki transferi birden açıkladılar!
Talisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordum
Beşiktaş'tan Fulham'a: Size Negredo’yu da verelim
Adana Demirspor Anderson'u gündemine aldı!
Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum