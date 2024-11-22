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Galatasaray Bodrum'da taraftar şovuyla karşılandı! Osimhen ve Okan Buruk...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.11.2024 18:03
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Galatasaray, milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, maç için gittiği Muğla'da yaklaşık 300 kişilik taraftar grubunun coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı.

Galatasaray Bodrum'da taraftar şovuyla karşılandı! Osimhen ve Okan Buruk...

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, Bodrum’da coşkuyla karşılandı.

BODRUM'DA COŞKULU KARŞILAŞMA

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Sarı-kırmızılı ekip saat 17.00’de Bodrum-Milas Havalimanı’na iniş yaptı. Galatasaray kafilesini yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu tezahüratlarla karşılarken, Teknik Direktör Okan Buruk’a çiçek takdim edildi. Taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında Galatasaray kafilesi, güvenlik önlemleri eşliğinde konaklayacağı otele hareket etti.

3 EKSİKLE GİTTİLER

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Galatasaray’ın Bodrum FK maçı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve kart cezalısı Davinson Sanchez yer almadı.

OSIMHEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

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Öte yandan yıldız oyuncu Victor Osimhen, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, otobüsün önünde taraftarlara üçlü çektirdi. Birçok minik taraftarla fotoğraf çektirip formalarını imzalayan Osimhen, Bodrum’da büyük sevgiyle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
bodrumspor galatasaray
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