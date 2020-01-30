Galatasaray, Boluspor’un genç yeteneği Erkan Süer’i transfer etti

Boluspor’un resmi internet sitesinden bu transfer ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer’in transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray’da başarılar dileriz" denildi.
Orta sahada oynayan Erkan Süer, bu sezon Boluspor A Takımı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda Payasspor ile oynanan maçta oynadı. Genç futbolcu, U19 Ligi’nde bu sezon görev aldığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı.
(İHA)
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