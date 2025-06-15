Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Serie A takımlarından Inter'de Simone Inzaghi'nin ayrılığının ardından Hakan Çalhanoğlu'nun da takımdan ayrılabileceği yazılıyordu. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar, milli oyuncuya resmi teklifi yaptı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray yönetimi, kısa süre içinde yüz yüze görüşme yapacak. Hakan'a maaş konusunda istediğini vermeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Inter ile bonservis pazarlığına başlayacak.

30 MİLYON EURO

Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon Euro istediği biliniyor. Galatasaray'ın pazarlıklarla bu rakamı aşağı çekerek transferi bitireceği İtalyan medyasında yer aldı.