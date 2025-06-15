Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Serie A takımlarından Inter'de Simone Inzaghi'nin ayrılığının ardından Hakan Çalhanoğlu'nun da takımdan ayrılabileceği yazılıyordu. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar, milli oyuncuya resmi teklifi yaptı.
Hakan Çalhanoğlu'nun menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray yönetimi, kısa süre içinde yüz yüze görüşme yapacak. Hakan'a maaş konusunda istediğini vermeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Inter ile bonservis pazarlığına başlayacak.
Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon Euro istediği biliniyor. Galatasaray'ın pazarlıklarla bu rakamı aşağı çekerek transferi bitireceği İtalyan medyasında yer aldı.
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