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Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu atağı geldi. Leroy Sane'nin ardından kadrosunu güçlendirmeye devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu'nun menajerini İstanbul'a davet etti.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Serie A takımlarından Inter'de Simone Inzaghi'nin ayrılığının ardından Hakan Çalhanoğlu'nun da takımdan ayrılabileceği yazılıyordu. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar, milli oyuncuya resmi teklifi yaptı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

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Hakan Çalhanoğlu'nun menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray yönetimi, kısa süre içinde yüz yüze görüşme yapacak. Hakan'a maaş konusunda istediğini vermeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Inter ile bonservis pazarlığına başlayacak.

30 MİLYON EURO

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Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon Euro istediği biliniyor. Galatasaray'ın pazarlıklarla bu rakamı aşağı çekerek transferi bitireceği İtalyan medyasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu galatasaray
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