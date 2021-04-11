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Galatasaray Boupendza ile anlaştı iddiası

11.04.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

F.Bahçe, ocak ayında tercihini forvet yerine Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'den yana kullanmıştı. Ancak sarı-lacivertli takıma, büyük umutlarla transfer edilen ikiliden henüz skor katkısı alınamadı. Ocak ayında Mesut Özil ve İrfan Can için Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza'nın transferinden vazgeçilmesi büyük pişmanlığa neden olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Boupendza için devreye girdiği ve sarı-kırmızılı takımın Hatayspor'la anlaştığı öne sürüldü

Galatasaray Boupendza ile anlaştı iddiası

Süper Lig'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Milliyet'in iddiasına göre, Galatasaray Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilen Aaron Boupendza ile söz kesti. Başarılı golcünün gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

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Hatay'da 18 gol atan Boupendza krallık yarışında hala zirvede yer alıyor. Gabonlu yıldız tek başına Thiam, Samatta ve Cisse'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı.

Sarı lacivertli takımda, ocak ayında Mesut Özil ve İrfan Can için Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza'nın transferinden vazgeçilmesi büyük pişmanlığa neden olmuştu.


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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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bu adam balon abi ınş gs ye almazlar

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