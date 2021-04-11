Galatasaray Boupendza ile anlaştı iddiası

Süper Lig'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Milliyet'in iddiasına göre, Galatasaray Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilen Aaron Boupendza ile söz kesti. Başarılı golcünün gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Hatay'da 18 gol atan Boupendza krallık yarışında hala zirvede yer alıyor. Gabonlu yıldız tek başına Thiam, Samatta ve Cisse'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı.

Sarı lacivertli takımda, ocak ayında Mesut Özil ve İrfan Can için Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza'nın transferinden vazgeçilmesi büyük pişmanlığa neden olmuştu.



