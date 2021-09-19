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Galatasaray, bu sezon ilk kez 'sessiz' kaldı

19.09.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, bu sezon oynadığı 11. resmi maçta ilk kez gol bulamadı.

Galatasaray, bu sezon ilk kez 'sessiz' kaldı

Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçlarda ilk kez ağları havalandıramadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 10. resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 16 gol gönderdi. Galatasaray, 11. resmi maçında ilk kez gol sevinci yaşamadan sahadan ayrıldı.

SON 3 LİG MAÇINDA GALİBİYET YOK

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, sonrasındaki 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Üçüncü haftada Kasımpaşa, 4. haftada ise Trabzonspor ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada da Aytemiz Alanyaspor müsabakasından puansız ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla 2021-2022 sezonundaki ilk yenilgisini yaşadı ve 8 puanda kaldı.

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor
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