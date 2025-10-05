SPOR

Galatasaray bunu en son 3 yıl önce yaşamıştı! Beşiktaş derbisinde bir ilk

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Davinson Sanchez’in kırmızı kart görmesiyle sahasında 3 yıl sonra eksik kaldı. Galatasaray, Rams Park’ta son olarak 2022’de Alanyaspor maçında iki kırmızı kartla 10 kişi oynamıştı.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan GalatasarayBeşiktaş derbisinde sarı kırmızılılar 3 yıl sonra sahasında kırmızı kart gördü.

34'TE 10 KİŞİ KALDI

Galatasaray bunu en son 3 yıl önce yaşamıştı! Beşiktaş derbisinde bir ilk 1

Rams Park'ta oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaraylı Davinson Sanchez, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, uzun bir aranın ardından sahasında lig maçını 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

EN SON 3 YIL ÖNCE...

Galatasaray bunu en son 3 yıl önce yaşamıştı! Beşiktaş derbisinde bir ilk 2

Galatasaray, Rams Park'ta son olarak 23 Ekim 2022'de Alanyaspor karşılaşmasında iki kırmızı kart görmüştü. O mücadelede Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

