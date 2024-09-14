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Galatasaray, Çaykur Rizespor'a adeta gol oldu yağdı! Sarı - kırmızılılar rakibini 5-0 mağlup etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.09.2024 21:59
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Galatasaray, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Lige üçte üç yaparak başlayan sarı-kırmızılılar, sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, bu sonuçla birlikte maç eksiğiyle puanını 12'ye yükseltti.

Galatasaray, Çaykur Rizespor'a adeta gol oldu yağdı! Sarı - kırmızılılar rakibini 5-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Mücadele sarı - kırmızılıların 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

GECENİN MİMARI GABRIEL SARA

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Galatasaray'ın 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, Süper Lig'deki ilk golünü ve asistlerini kaydetti. Brezilyalı futbolcu, ilk iki golün asistini yaparken, takımının üçüncü golünü de bizzat attı ve galibiyette büyük bir pay sahibi oldu.

OSIMHEN VE JAKOBS İLK KEZ

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs'a 11'de şans verdi. Buruk, 4. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Son maçın başlangıç kadrosunda bulunan Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Mauro Icardi sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı, Kerem Aktürkoğlu da Benfica'ya transfer oldu.

Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların yerlerine Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'de görev yaptı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile başladı.

SANCHEZ GOLLE DÖNDÜ

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Sakatlığı geçen Davinson Sanchez, golle döndü. Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Kolombiyalı stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Young Boys ile oynanan iki müsabaka ile Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor karılaşmalarında görev alamamıştı. Sanchez, sakatlığı atlatmasının ardından Çaykur Rizespor maçında formasında kavuştu.

BÜYÜK İLGİ

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Galatasaray forması ile ilk maçına çıkan Victor Osimhen'e, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar, maç öncesindeki ısınmada Nijeryalı futbolcuyu tribünlere çağırarak tezahüratlarda bulundu.
Victor Osimhen de taraftarların sevgi gösterisine "üçlü" çektirerek karşılık verdi.

''TAÇSIZ KRAL'' ANILDI

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Galatasaraylı taraftarlar, "Taçsız Kral" lakaplı efsane futbolcuları Metin Oktay'ı ölümünün 33. yılında statta da andı.
Taraftarlar, üzerlerinde "Seni sevenleri bir kez üzdün", "Senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?" ve "Taçsız Kral Tek Aşkıydı Galatasaray" yazılarının bulunduğu pankartları stadın farklı bölgelerine astı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca kale arkasında "Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun" yazılı pankart da açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig galatasaray rizespor Victor Osimhen
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