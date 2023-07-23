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Galatasaray, Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı! Yıllık 1.5 milyon Euro...

23.07.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son şampiyon Galatasaray transferlerine hız kesmeden devam ederken, yeni transferlerden Bakambu'nun maliyeti belli oldu. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer bombaları ardı ardına gelmeye devam ederken Sarı-Kırmızılılar Cedric Bakambu transferinde mutlu sona ulaşmıştı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO...

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Sarı-Kırmızılılar Bakambu transferini resmen duyururken, oyuncunun maliyeti de belli oldu. Buna göre Galatasaray'ın Bakambu'yu 700 bin euro bonservis bedeli, yıllık 1.5 milyon euro, 2 yıllık sözleşme karşılığında kadrosuna kattığı öğrenildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

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"Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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