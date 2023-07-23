Galatasaray, Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı! Yıllık 1.5 milyon Euro...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer bombaları ardı ardına gelmeye devam ederken Sarı-Kırmızılılar Cedric Bakambu transferinde mutlu sona ulaşmıştı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO...

Sarı-Kırmızılılar Bakambu transferini resmen duyururken, oyuncunun maliyeti de belli oldu. Buna göre Galatasaray'ın Bakambu'yu 700 bin euro bonservis bedeli, yıllık 1.5 milyon euro, 2 yıllık sözleşme karşılığında kadrosuna kattığı öğrenildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

