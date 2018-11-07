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Galatasaray'da sürpriz imza!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

Galatasaray, Celil Yüksel ile uzattı! Galatasaray'da genç futbolcu Celil Yüksel'in sözleşmesi Fatih Terim'in talimatı ile 2022 yılına kadar revize edilerek uzatıldı.

Galatasaray'da sürpriz imza!

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte A Takım kadrosuna alınan Celil Yüksel'in sözleşmesi Fatih Terim'in talimatı ile revize edilerek 2 yıl daha uzatıldı.

20 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu 2022 yılına kadar Sarı-Kırmızılı takımda forma giyecek.

15 BİN TL ALACAK

Galatasaray'dan asgari ücret alan genç futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasıyla birlikte maaşında da revize yapıldı. Celil bundan böyle aylık 15 bin TL kazanacak.

KAYSERİSPOR MAÇINDA SAHADA

Galatasaray'da Fernando sakatlığı, Ndiaye ve Donk ise cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Fatih Terim tarafından sezon başında A Takım kadrosuna dahil edilen ofansif orta saha oyuncusunun Kayserispor maçında sahaya 11'de çıkması bekleniyor.

(Fanatik)

celil

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Celil Yüksel

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fatih terim neredeyse artık sokaktan geçeni çevirip sahaya sürecek!!! hayatımda gördüğüm en şanssız teknik adam
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