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Galatasaray, Chelseali Tiemoue Bakayoko'nun peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.08.2019 08:43 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Galatasaray'ın 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko'nun transferi için Chelsea ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Galatasaray, Chelseali Tiemoue Bakayoko'nun peşinde

İngiliz basını, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray için flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı.

İngiliz DailyMail'in haberine göre; Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray, İngiliz ekibi Chelsea ile Tiemoue Bakayoko'nun kiralanması konusunda görüşmelere başladı. Haberde ayrıca "Chelsea, Bakayoko'yu Türk ekibine kiralama konusunda umutlu' ifadeleri de kullanıldı.

BAKAYOKO KİMDİR?
Premier Lig'de Chelsea forması giyen Tiemoue Bakayoko, 24 yaşında ve 1.89 cm boyunda. Geçtiğimiz sezon Milan'da forma giyen Bakayoko, 42 karşılaşmada 3.274 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Fransız orta saha oyuncusunun 2022 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

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Galatasaray chelsea Tiemoue Bakayoko

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