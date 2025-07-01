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Galatasaray, Christian Bishop’u kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD’li pivot Christian Bishop’u kadrosuna kattı.

Galatasaray, Christian Bishop’u kadrosuna kattı
Berker İşleyen

Galatasaray, erkek basketbolda yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Christian Bishop ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, konuya ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "2024-2025 sezonunda final oynayarak tamamladığımız Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en dikkat çekici uzunlarından biri olan, takımımızın final yolculuğunda hem normal sezon gruplarında hem de çeyrek final serisinde karşılaştığı Çekya ekibi ERA Nymburk ile dikkat çekici bir performans sergileyen Christian Bishop, yeni sezonda bu kez sarı kırmızılı forması ile Galatasaray için mücadele edecek. 201 cm boyundaki Amerikalı uzun oyuncu Christian Bishop’a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

Sezonu Çekya takımlarından ERA Basketball Nymburk ile geçiren Bishop, 46 maçta forma giyerken 11.2 sayı, 5.8 ribaund, 1.5 asist, 1.6 top çalma ortalamaları yakaladı. Takımıyla Çekya Ligi şampiyonu olurken, Federasyon Kupası’nı kazandı.
Christian Bishop, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise, 16 maçta 12.2 sayı, 7.1 ribaund, 1.3 asist, 1.4 top çalma ortalamaları ile oynadı.

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galatasaray
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