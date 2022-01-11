Galatasaray çok istediği Bakambu elden kaçıyor! İşte yeni adresi...

Marsilya, Beijing Guoan'dan ayrılan Cedric Bakambu transferinde son aşamaya geldi.

L'Equipe, Marsilya'nın, Beijing Guoan'dan ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan Cedric Bakambu ile anlaştığını aktardı.

Haberde Fransız kulübünün, Demokratik Kongolu oyuncu ile Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. İki taraf arasında son detayların konuşulduğu ifade edildi.

Daha önce tecrübeli forvetin adı Galatasaray ile de anılıyordu.

Cedric Bakambu, geçen sezon Beijing Guoan ile çıktığı 13 maçta 5 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

