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Galatasaray Cuadrado bombası

05.04.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk adına mücadelesini sürdürürken yeni sezon adına transfer çalışmalarını da yürüten Galatasaray, Juventus'un sezon sonunda yollarını ayırabileceği ifade edilen Kolombiyalı yıldız Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray Cuadrado bombası

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezon adına da transfer çalışmalarını yürütüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu.

Fichajes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade edilmekte.

Amerika Birleşik Devletleri, Asya veya kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken Il Bianconero'ya dayandırılan habere göre de Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Cuadrado, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado, Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado, bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asist ile önemli katkı sağlamayı başardı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Juventus
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