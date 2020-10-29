SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'da 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.10.2020 22:02 | Son Güncelleme

Galatasaray, bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Galatasaray'da 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde Ankaragücü'nde yapılan testlerde 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler
Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a mesajHenry Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Koronavirüsle savaşabilecek molekül bulan 14 yaşındaki öğrenci
Koronavirüsle savaşabilecek molekül bulan 14 yaşındaki öğrenci
Antalyaspor'da diğer aday Kocaman
Antalyaspor'da diğer aday Kocaman
PFDK Josef de Souza'nın cezasını açıkladı!
PFDK Josef de Souza'nın cezasını açıkladı!
Caner döndü, Arda daha dönemedi!
Caner döndü, Arda daha dönemedi!
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Marcao'nun piyasa değeri belli oldu!
Marcao'nun piyasa değeri belli oldu!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
G.Saray'da 1 futbolcuda koronavirüs çıktı
SON DAKİKA! Galatasaray'da barışma hediyesi transfer! Onyekuru geri dönüyor...
Geri dönüyor! İşte detaylar...
Fatih Terim hedef gösterdi... ''Bana Sergio Oliveira'yı alın!''
Fatih Terim hedef gösterdi... ''Bana onu alın!''
Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj
Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj
Ankaragücü başkanı Fatih Mert'ten Galatasaray maçı için erteleme açıklaması
Galatasaray'ın maçı ertelenebilir! İşte nedeni...
SON DAKİKA! Galatasaray'da Feghouli ille yollar ayrılıyor
Beklenen karar gerçekleşti! Terim biletini kesti...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.