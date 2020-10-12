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Galatasaray'da 10 numaraya ikinci aday hazır

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, uzun süreli sakatlığını atlatan ve ekstra çalışmalarla hazırlanan Emre Akbaba'yı takıma monte edecek.

Galatasaray'da 10 numaraya ikinci aday hazır

Son lig maçında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasıyla çıkışa geçmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba'yı hazırlıyor. Florya'da ekstra çalışarak açığını kapatmaya çalışan 28 yaşındaki futbolcunun hırsıyla Terim'in gözüne girdiği bildirildi.

Başarılı orta sahanın Alanyaspor karşısında süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.

GOL PROBLEMİNİ ÇÖZECEK

Galatasaray'da şu an için 10 numarada Younes Belhanda'yı ilk 11'de oynatan Fatih Terim, ilerleyen haftalarda oyun kurma görevini Emre Akbaba'ya verecek. Terim'in, milli futbolcuyu, gole yatkınlığını göz önünde bulundurarak ileride Radamel Falcao'ya daha yakın oynatacağı öğrenildi.

Gizli santrfor görevini de üstlenecek Emre böylece hem Falcao'ya alan açacak hem de sarı-kırmızılıların gol bulma sorununa çözüm bulacak.

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